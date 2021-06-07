Saniyeler içinde telefonu çaldı, yakalanınca üzerinden uyuşturucu çıktı

Olay, 3 Haziran günü saat 20.15 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi son duraklar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.D. isimli genç kız bir marketin içerisinde gezdiği sırada, arkasından yanaşan hırsız, genç kızın sırt çantasındaki cep telefonu el çabukluğuyla saniyeler içinde alarak uzaklaşmaya başladı. Genç kız çantasındaki telefonun çalındığını anlayınca, ‘Hırsız var, cep telefonumu çaldılar' diye bağırarak yardım istedi.

Hırsız cep telefonunu yere atarak kaçmaya çalışsa da yakalandı

Yaşanan olay sırasında devriye görevini ifa eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine bağlı bekçileri, kızın imdat çığlıklarını duyarak şahsı kovalamaya başladı. Hırsız ekiplerin peşinden geldiğini fark edince, elindeki telefonu atarak ara sokaklardan kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, İnönü Mahallesi Çarık Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hırsızın üzerinden uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan şahsın kimliğinin D.B. olduğu belirlenirken, ekipler şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Genç kıza cep telefonu ekipler tarafından geri verilirken, şahıs ise polis merkezine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Hırsızın genç kızın cep telefonunu çaldığı anlar kamerada

Şişli'de bir marketteki genç kızın sırt çantasından cep telefonun çalındığı anlar ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, market içerisinde gezen kıza yanaşarak el çabukluğuyla cep telefonunu çalıp hızlı bir şekilde marketten çıkmaya çalıştıkları ve kızın da hırsızın arkasından marketten çıktığı görülüyor.

Doğan Can Cesur