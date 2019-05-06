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Saniyeler önce park ettiği aracı hurdaya döndü

Saniyeler önce park ettiği aracı hurdaya döndü
Saniyeler önce park ettiği aracı hurdaya döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde, markete gitmek için park ettiği minibüsünden inen sürücü, birkaç dakika içerisinde aracının yangında küle dönmesiyle şok oldu.

Olay, saat 17.15 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi Girne Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 09 LD 022 plakalı minibüsünü bulvar üzerine park eden Nevzat Avcı, alışveriş yapmak için yolun karşısındaki markete gitti. Park halindeki aracın motor kısmından dumanların yükselmeye başladığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor kısmı ile şoför kabini tamamen yandı.

Hurdaya dönen ve büyük maddi hasasın meydana geldiği minibüs kullanılamaz hale gelirken, saniyeler önce park ettiği aracının küle döndüğü gören sürücü büyük üzüntü yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Onur Durmuş
 

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