SANKON ile Etiyopya arasında ekonomik iş birlikleri devam edecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Vekili Özkan Atalay, beraberindeki heyetle birlikte Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Etiyopya Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmoud ile bir araya gelindi. Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği'nde yapılan toplantıda, Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı ve SANKON Genel Başkan Yardımcıları da hazır bulundu. Konuşma yapan Özkan Atalay, “SANKON kuruluşu olarak, Türkiye ile Etiyopya Devleti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalara, iş forumu konferanslarına, ekonomik işbirliği toplantılarına büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. SANKON kuruluşu olarak, Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği ile olan güçlü iş birliğimiz bundan sonraki süreçte de güçlenerek devam edecektir” dedi.

“İki ülke ekonomisine katkı sağladık”

Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmoud da bir konuşma yaparak, “Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği ile SANKON kuruluşu arasındaki güçlü işbirliğinden çok mutluyuz. SANKON kuruluşu ile yapmış olduğumuz çalışmalarda iki ülke ekonomisine katkı sağladık. İki ülke arasında güçlü ilişkilere sahibiz. İnanıyorum ki, SANKON ile iş birliğimiz ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir” diye konuştu.

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