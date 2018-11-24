Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa Belediye Başkan adayının Zeynel Abidin Beyazgül olduğunu açıkladı. Peki Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957' yılında Şanlıurfa'da doğan Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1985-96 yılları arasında Avukatlık yapan Beyzgül, 1966 yılında İncesu Noteri olarak mesleğe başladı. Zeynel Abdin Beyazgül, Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., ve Malatya 2. Noterliği görevliğini yaptı. 2013 yılında atandığı Şanlıurfa 5. Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Zeynel Abdidin Beyazgül 2011-12 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-14 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.

2015 yılında yapılan Şanlıurfa Kongresi ile birlikte AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı olan Beyazgül, 2018 Millitvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.