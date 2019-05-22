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Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde kredi kartı dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde( yapılan 3 aylık çalışma kapsamında Şanlıurfa merkezli Bolu, Çorum, İstanbul, İzmir, Konya, Karabük, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Yalova'da 38 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 11 mağdura ait kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçirerek “Kredi kartı dolandırıcılığı, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verileri ele geçirme, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik” suçunu örgütlü olarak işleyen 38 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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