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Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı - Tıkla İzle

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Bekir Şeyhanlı

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