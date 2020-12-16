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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 1 Aralık'ta gözaltına alınan 19 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 kişi daha yakalandı. Tüm zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 kişi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

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