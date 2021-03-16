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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 8'i tutuklandı

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 8'i tutuklandı
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 8'i tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, 8 Mart´ta Şanlıurfa merkezli İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara´daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8´i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

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