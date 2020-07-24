Şanlıurfa merkezli suç örgütüne dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma, Silahlı Örgüte Üye Olma, Birden Çok Kişiyle Nitelikli Yağma, 6136 SKM, Silahlı Tehdit, Tefecilik, Kumar Oynanması için Yer Sağlama, Kullanmak için Uyuşturucu Temin Etme, Kullanma ve Bulundurma ile Yasadışı Bahis suçlarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik, operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Mersin ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 adrese baskın düzenlendi. Toplam 250 polisin katıldığı operasyonlarda 49 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Şahısların kaldığı adreslerde yapılan aramada, 3 adet Kaleşnikof marka silah ile bu silahlara ait 500 adet fişek, 10 adet ruhsatlı tabanca, 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bin 725 adet fişek, 1 adet MP-5K taklidi yarı otomatik kurusıkı tabanca, kumar oynatılmasında kullanılan çok sayıda materyal ile çok sayıda alacak verecek defteri, not kağıtları ele geçirildi.

13 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartları uygulanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.