İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ile 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesinin Bakırtaş Mahallesi ile Siverek ilçesinin Yenişehir ve Şirinkuyu mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Bakırtaş Mahallesi ile Siverek'teki 4 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kent merkezindeki Batıkent Mahallesi'nde bir binada uygulanan 14 günlük karantina ise sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.