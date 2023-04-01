Şanlıurfa'da 17 kişinin öldüğü selin ardından derelerde çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından taşkınların yaşandığı dere yataklarında çalışma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda kent merkezinden geçen Karakoyun, Sırrın ve Cavsak derelerinde betonla kaplı olan geçitlerin üstü iş makineleri ile bir bir açılıyor. Üç derede sürdürülen beton kaldırma ve menfez genişletme çalışmalarıyla su geçişinin daha sağlıklı yapılması hedefleniyor. Projenin ilk etabının bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Şanlıurfa Bölge Müdürü Ali Naci Kösali, projenin bitirilmesiyle kentte taşkınların önüne geçileceğini söyledi. Köseali, “14 Mart tarihinde başlayan taşkınlarda gerçekten bizim proje kesitlerimizin çok üstünde sular geldi. Bu gelen sularla beraber özellikle kapalı geçişlerde çok sıkıntılar yaşadık. Kesitin yetersiz olduğu menfezlerde, köprülerde veya bu tür üstü kapalı olan geçişlerde yaşanan sıkıntılarla beraber su dere yatağından taştı ve evlere girdi, yerleşim yerlerine girdi. Bu da etrafta gerçekten can kayıplarına ve ciddi sıkıntılara neden oldu.

Bu tür sıkıntıların tekrar yaşanmaması için özellikle üstü kapalı olan geçişlerin üstünü açarak suyun rahat geçmesini sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle hem taşkın öncesinde hem de taşkın sonrasında temizlik ve müdahaleyi daha rahat yapmamız için bu üstleri kaldırıp, taşkına daha hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Tabii uzun vadede bunların üst havzadan başlayarak bir daha planlanmasını yapacağız” dedi.

“Son yıllarda ciddi taşkınlar yaşamaktayız”

Köseali, son yılarda yaşanan sel afetleri ile ilgili, “İklim değişikliği ile beraber ülkemizde son yıllarda ciddi taşkınlar yaşamaktayız. Bunun da sebebi yöresel düşen çok ciddi yağmurlar oluyor. Bunlara tedbir alabilmek için uzun vadede biz bu derelerin planlanmasını yeniden yapıyoruz. Üst havzalarda depolama, sel kapanı niteliğindeki yapılarla suyu öncelikle menbasında dizginleyip aşağıya daha düzenli su aktarmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje çalışmalarımızdan sonra Şanlıurfa'mız inşallah bir daha böyle bir taşkınla karşı karşıya kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Bekir Şeyhanlı - Ahmet Kolsuz



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