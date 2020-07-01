İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen ilk anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şenocak kırsal Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç ise yaralandı.

Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
 

Akşam saatlerinde Şenocak kırsal Mahallesi'nde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen sabahki ilk kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde tarafların kadın erkek demeden taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları görüldü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada taraflardan birinin araçla uzaklaşmaya çalıştığı gözlendi.

Olayın geçmişi
 

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İbrik kırsal Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Araya girenler kavgayı ayırdı. Akşam saatlerinde Şenocak Mahallesi'nde tekrar karşılaşan aileler, yeniden kavga etti. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. Kavgada silah kullandığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.