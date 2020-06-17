Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 1 sokak ile 29 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Haliliye ilçesinde 6 bina, Eyyübiye ilçesinde lırsal Uğurlu Mahallesi ile 7 bina, Karaköprü ilçesinde 8 bina, Suruç'ta Barış Mahallesindeki Sevim Sokak ve kırsal Üçpınar Mahallesi ile 7 bina ve Ceylanpınar ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentte 4 binada uygulanan karantina son buldu.

Bekir Şeyhanlı

