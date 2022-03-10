Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden zanlı etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAKAN SOYLU: 'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, ''İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'' dedi.

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