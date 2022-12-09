Şanlıurfa'da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipler, hal pazarında yaptıkları denetimlerde 22 ton bozuk kuru soğan ele geçirdi. Zabıta ekipleri hal pazarında yaptıkları denetimde bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark etti. Piyasaya sürülmek için Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen soğanları kontrol eden ekipler, torbaların içerisindeki soğanların yeşererek bozulduğunu belirledi. İşyeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyen ekipler, bozuk 22 ton kuru soğana da el koydu. Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi.

Bekir Şeyhanlı

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