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Şanlıurfa'da 3 kardeş barajda akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'da 3 kardeş barajda akıntıya kapıldı
Şanlıurfa'da 3 kardeş barajda akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri bulundu 2'sini arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa’da 3 kardeş barajda akıntıya kapıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. 

Çevredekilerin fark etmesiyle Elif Nur Mece sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Nur Mece, Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi. Suda kaybolan Emirhan ve Halenur'u bulmak için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi arama çalışması başlattı. Barajda arama çalışmaları devam ediyor.

Mevlüt Bayraktar
 

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