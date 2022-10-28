Şanlıurfa'da 45 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri Siverek ilçesinde icra edilen devriye esnasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araç takip sonucu yakaladı. Aracı durduran şahıslar, inip kaçmaya çalıştı. Kovalama sonucu yakalanan 35'i Afgan uyruklu, biri Pakistan uyruklu ve 9'u da Bangladeş uyruklu olmak üzere 45 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

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