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Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 76 adreste karantina uygulaması başlatırken 20 adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerde korona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı kararda, Akçakale İlçesinde 1, Birecik İlçesinde 2, Bozova İlçesinde 1, Ceylanpınar İlçesinde 7, Eyyübiye İlçesinde 3, Haliliye İlçesinde 22, Harran İlçesinde 1, Hilvan İlçesinde 3, Karaköprü İlçesinde 19, Suruç İlçesinde 1 ve Viranşehir İlçesinde 16 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Akçakale İlçesinde 1, Ceylanpınar İlçesinde 3, Eyyübiye İlçesinde 3, Haliliye İlçesinde 3, Karaköprü İlçesinde 5, Suruç İlçesinde 4 ve Viranşehir İlçesinde 1 adreste ise karantina sonlandırıldı.

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