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Şanlıurfa'da 8 evi soyan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa'da 8 evi soyan hırsızlar yakalandı
Şanlıurfa'da 8 evi soyan hırsızlar yakalandı

Diyarbakır’dan gelerek Şanlıurfa’da 8 evden hırsızlık yapan 2 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde evlerden hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan gelerek Şanlıurfa'daki 8 ikamete açık bırakılan balkon kapıları ve pencerelerden girip hırsızlık yapan M.Ş.A. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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