Şanlıurfa'da 8 katlı bina böyle yıkıldı: Enkaz altında 5 kişinin kaldığı bildiriliyor

10 şehirde hayatı durduran Pazarcık merkezli sabahki depremin ardından Şanlıurfa merkezde yüzlerce binada hasar meydana geldi.

Tam yaralar sarılmaya çalışılırken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda daha önce hasar alan 8 katlı binanın yıkılmasına sebep oldu. Yıkılan binanın enkazının bölgede bulunan 5 kişinin üzerine devrildiği ve bu kişilerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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