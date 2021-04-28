İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da acı olay

Şanlıurfa'da acı olay
Şanlıurfa'da acı olay

Şanlıurfa’da iki kardeş sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yakınlarından geçen sulama kanalı çevresinde oyun oynayan Ahmet Aslan (7), dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören ağabey Mehmet Emin Aslan (13) suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada akıntıya kapılan kardeşler, gözden kayboldu. Diğer çocukların haber vermesi üzerine bölgeye giden yakınları, kardeşlere ulaşamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından kanalda yapılan arama sonucu bulunan kardeşlerin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada toplanan Aslan kardeşlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı - Ahmet Kolsuz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.