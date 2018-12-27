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Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’da akaryakıt istasyonunda patlama - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  

Petrol istasyonundaki yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydan geldi. İddiaya göre tadilatta olan istasyonda gaz borularının üzerine duvarın çökmesi sonucu gaz sızıntısı yaşandı. Etrafa yayılan gazın da alev alması sonucu patlama oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İstasyonda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Bekir Basmacı
 

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