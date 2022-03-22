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Şanlıurfa'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa - Diyarbakır Otoyolu üzerinde iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır Otoyolu'nun 10'uncu kilometresinde bulunan Kabahaydar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 LTL 33 plakalı Volkswagen marka otomobil, kırsaldan ana yola çıkmaya çalışan, sürücüsü öğrenilemeyen CR 878 SS yabancı plakalı Kia marka araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 06 LTL 33 plakalı aracın sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü araçtan çıkartıldıktan sonra araç bir anda alev aldı. CR 878 SS plakalı araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alev alan aracı soğutma çalışması yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Kolsuz
 

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