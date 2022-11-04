Şanlıurfa'da asker babasından Davutoğlu'na tepki: 'Askere kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Davutoğlu, Dergah Camisinde Cuma namazını kıldıktan sonra Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Burada balıklara yem atan Davutoğlu daha sonra esnafla bir araya geldi. Esnaf ziyareti sırasında, asker babası olduğu öğrenilen Yaşar Bacaksız adlı vatandaş, Davutoğlu'na "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşa cevap vermeyen Davutoğlu, hızla bölgeden ayrıldı. Davutoğlu'nun temasları, Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti.

Bekir Şeyhanlı

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