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Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Şanlıurfa'da baba ve oğlu 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yıkılan binanın enkazından bir baba ve oğlu, 56 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi'nde bulunan Kaya Apartmanı enkazında AFAD, Mardin İtfaiye ekiplerinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm ve oğlu Serhat Kaya (27) kurtarıldı. Kurtarılan baba ve oğul, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.


Hüseyin Bozkurt
 

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