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Şanlıurfa'da bir berber dükkanı ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da bir berber dükkanı ile 4 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da bir berber dükkanı ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa merkezde korona virüs nedeniyle bir berber dükkanı ile 4 bina karantinaya alınırken bir kırsal mahalle ile 6 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yeni karantina uygulamaları gerçekleştirdi. Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesindeki bir berber dükkanı çalışanında korona virüsü tespit edilmesi üzerine berber dükkanı ve çalışanları 14 günlük karantinaya alındı. Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman ve Hayati Harrani Mahallelerindeki 2 bina, Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki bir bina ve Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesindeki bir binada da karantinaya alındı.
Siverek ilçesine bağlı Sabancı kırsal Mahallesi Karataşlı sokak ile Yenişehir Mahallesindeki iki binada, Viranşehir ilçesine bağlı Azad ve Yenişehir mahallelerindeki bir binada, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi ile İpekyol Mahallesindeki 2 binada ise karantina uygulaması kaldırıldı.

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