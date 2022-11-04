Şanlıurfa'da bir garip olay

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tapulu arsalarından yol geçirildiğini gerekçe gösteren vatandaşlar ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Kamyonlarla taşıdıkları toprağı döken 13 arsa sahibi yolu trafiğe kapattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da kullanılan yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, yol kapatıldığı için evlerine gidemediklerini ve mağdur olduklarını belirtirken arsa sahipleri ise eylemin yasal hakları olduğunu dile getirdi.

"Bu millet nereden gidip gelecek"

Yolun kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Enver Gürkan, “Burası yoldur, bu tarafta mahalle var, insanlar var, bu millet nereden gidip gelecek, bu iş nedir. Herkes buradan gidip geliyor, niye bu yolu kapatıyorlar. Sebebi nedir. Ben hayretler içerisinde kalıyorum. Bu insanlar nereden gidip gelecek. Orada evimiz var, hayvanlarımız var, eşyalarımız var. Ne yapacağız, nereye gideceğiz, biz insan değil miyiz” dedi.

Ahmet Atan

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