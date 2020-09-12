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Şanlıurfa'da çağrıya uyana kitap hediye ediyor!

Şanlıurfa'da çağrıya uyana kitap hediye ediyor!
Şanlıurfa'da çağrıya uyana kitap hediye ediyor!

Şanlıurfa'nın pandemi ile mücadele ettiği bu günlerde evde kal ve maske , sosyal mesafe çağrılarına Şanlıurfalı duyarlı bir vatandaşdan yanıt geldi.Şanlıurfalı duyarlı vatandaş Nüsret Öksüz memleketi Urfa da sosyal mesafe ve maske kuralına uyan tüm vatandaşlara kitap dağıtıyor.

Şanlıurfa'nın pandemi ile mücadele ettiği bu günlerde evde kal ve maske , sosyal mesafe çağrılarına Şanlıurfalı duyarlı bir vatandaşdan yanıt geldi.Şanlıurfalı duyarlı vatandaş Nüsret Öksüz memleketi Urfa da sosyal mesafe ve maske kuralına uyan tüm vatandaşlara kitap dağıtıyor.

Okumanın öneminin bilincinde olan Şanlıurfalı duyarlı vatandaş evinde kalarak mücadeleye destek veren hemşehrileri için de kolları sıvadı.Günde yüzlerce kitap dağıtarak Şanlıurfa da büyük bir kültür hizmetine imza attı.

Vatandaşların telefonla arayarak talep ettiği kitapları kısa sürede içersinde kapısına ulaştırıyor.Duyarlı vatandaş Nüsret Öksüz bu işlemler sırasında hijyen kurallarınada dikkat ediyor kitaplar paketleme ve ulaşım esnasında dezenfaktan yapmayı ihmal etmiyor.

TARLADAKİ ÇİFTÇİ UNUTULMADI

Pandemi sürecinde dahi tarım şehri Şanlıurfa da tarlada ürün yetiştirmekle meşgul olan çiftçileri unutmayan Nüsret Öksüz her fırsatta tarım işçilerini kitapla ödüllendiriyor.

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