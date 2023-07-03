Şanlıurfa'da çıkan yangına müdahale için kullanılan traktör, alevlerin arasında kalarak yandı

Henüz belirlenmeyen bir nedenle Siverek Sariören köyü ve Bozkoyun köyleri arasında bulunan ekili arazilerde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdirirken, köylüler de traktörlerle yangına müdahalede bulundu.

Yangınının ilerleyişi durdurmamak için çalışan bir traktör, hızlı yayılan yangının içinde kaldı, sürücü son anda traktörden atlayarak yanmaktan kurtuldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili arazi kül oldu.

Mevlüt Bayraktar

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