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Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da çöken 6 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da dün 6 katlı bir bina çöktü. Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri, enkazda arama kurtarma çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışmalarda, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi. Yaklaşık 10 saat süren arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın yıkılması sonucu bölgeden geçen bir vatandaş yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Bekir Şeyhanlı

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