Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.'yi bıçakladı. Yaralanan şahıs, otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Arkasından giden Mehmet Y., şahsı yere düşürdü.
Hüseyin Bozkurt
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