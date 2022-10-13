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Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü
Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir şahsı bıçakla yaralayan adam, daha sonra kolundan tutup yerde sürükledi. O anları cep telefonuyla çeken kadın ve çocuklar, adamın yerdeki şahsa daha fazla zarar vermemesi için dakikalarca dil döktü.

Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet başladı. Otomobille boş bir alana giderek park eden şahıslar arasında kavga çıktı. Otomobilin içerisinde yaşanan kavgada Mehmet Y., Dündar K.'yi bıçakladı. Yaralanan şahıs, otomobilden inerek uzaklaşmaya çalıştı. Arkasından giden Mehmet Y., şahsı yere düşürdü.

Hüseyin Bozkurt

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