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Şanlıurfa'da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

Şanlıurfa'da depremde hasar gören binalar yıkılıyor
Şanlıurfa'da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

Şanlıurfa’da depremde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Şanlıurfa’da depremde hasar gören binalar yıkılıyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce tespit edilen ağır hasarlı binalarda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından belirlenen ve acil yıkım kararı verilen Bahçelievler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olan Stat 1 Apartmanı'nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Yıkımı süren apartmanın çevresi, polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Şinasi İnan

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