İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da depremde kayan cami minaresi yıkıldı

Şanlıurfa'da depremde kayan cami minaresi yıkıldı
Şanlıurfa'da depremde kayan cami minaresi yıkıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde depremde hasar gören Hz. Aişe Camii'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Geçtiğimiz hafta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camii'nin minaresinde kayma meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kayan minare için yıkım kararı çıkarıldı. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan belediye ekipleri, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Fırat Gök, “Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız” diye konuştu.

Bekir Basmacı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.