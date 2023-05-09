Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde 6 Mayıs'ta Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 25 bin lira, 23 telefon,15 sim kart, 2 hard disk, 11 hafıza kartı, 4 sim kart bloku ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bekir Şeyhanlı

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