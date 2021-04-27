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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Baran Eray B.'nin kullandığı 27 AIA 425 plakalı otomobil, Hasan Badıllı yönetimindeki 63 BE 571 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden Hasan Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Azat Keskinpıçak, Mehmet Ali B., Baran Eray B., Hilal Ç., Elif Eylül T. ve Yağmur D., ilk müdahalenin ardından Bozova ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Azat Keskinpıçak da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
 

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