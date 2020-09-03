İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da fırındaki yangına müdahale sırasında patlama: 6 yaralı

Şanlıurfa'da fırındaki yangına müdahale sırasında patlama: 6 yaralı
Şanlıurfa'da fırındaki yangına müdahale sırasında patlama: 6 yaralı

Şanlıurfa’da bir ekmek fırınında çıkan yangına müdahale eden 4’ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı. Saniye saniye kameralara yansıyan patlamada yaralanan itfaiye erlerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da fırındaki yangına müdahale sırasında patlama: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Hal Pazarı'ndaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada içeride patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan patlamada alevlerin arasında kalan itfaiye erleri Şükrü T., Mehmet A., Ahmet A., Fevzi P. ile 2 fırın çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan itfaiye eri Fevzi P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangın ve patlamanın neden kaynaklandığının araştırıldığı öğrenildi.

Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.