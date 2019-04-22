Şanlıurfa'da freni boşalan tır pazara daldı

Olay, sabah saatlerinde Seyfioğlu Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Yurteri yönetimindeki 42 FBM 06 plakalı malzeme yüklü tır, freninin boşalması üzerine pazara daldı. Tır, pazarın girişinde bulunan bir minibüse çarparak durabildi. Pazarın yeni kuruluyor olması ve sabah saatlerinde kalabalık olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında, kazaya karışan tır ve hasar gören minibüs kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mevlüt Bayraktar

