Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma başlattı. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kamyonette, yasadışı yollardan girdiği belirlenen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan 64 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir otomobil durdurularak, içindeki 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekir Şeyhanlı