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Şanlıurfa'da göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'da göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı
Şanlıurfa'da göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer altındaki elektrik hattı onarımı sırasında göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Yer altından geçen elektrik hattının tamiri için kepçe ile yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında 4 işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Mehmet B., Nihat P., Hüseyin M. ile Fırat K., ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Şeyhanlı
 

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