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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

 

Kaza, Haliliye ilçesi Abdulhamithan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil ile 16 CVZ 76 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Celal M., Muhammet Berat, Hivda Nur ve Osman D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kolsuz
 

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