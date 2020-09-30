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Şanlıurfa'da hızlı giden araç takla attı

Şanlıurfa'da hızlı giden araç takla attı
Şanlıurfa'da hızlı giden araç takla attı

Şanlıurfa’da hızını alamayan otomobil takla attı, kazada araç sürücüsü yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine yeni köprülü kavşak yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 37 AAN 399 plakalı otomobil sürücüsü Toyota Corolla marka model aracı ile hızını alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Yaşanan kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kolsuz
 

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