Şanlıurfa'da husumetli iki ailenin silahlı kavgasında yaşanan panik kamerada

Kavga, Çarşamba gecesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, hastane bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Y. ve Bican Ö. yaralanırken silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ile duvarlarına isabet etti. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavga esnasında şahıslar polislere de saldırdı. Kavganın ortasında kalan polis memuru İsmail K. ile muhabir Ömer Şulul yaralandı. Kafasına taş isabet eden polis memuru İsmail K. yere düştü. Acil servisten sedye getiren polisler, mesai arkadaşlarını içeri taşıdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahla ateş etti. Polis memurları da siper alarak havaya ateş açtı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülerde silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği kantindeki vatandaşların korku ve panik içerisinde yere yatmaya ve kaçışmaya çalıştıkları gözlendi.

Ahmet Kolsuz



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