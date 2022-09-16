Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 21 AAG 527 plakalı otomobil ile 55 AGC 240 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Derya T., Muhammed P., Irmak P., Ravzanur Ç., Elifnur Ç., Damlanur Ç., Aynur Ç., Halil P. ve Tuba P. yaralandı. İbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Şeyhanlı

