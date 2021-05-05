İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kaçak puro ve makaron operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak puro ve makaron operasyonu
Şanlıurfa'da kaçak puro ve makaron operasyonu

Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlendiği operasyonda bandrolsüz 552 bin makaron ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, bandrolsüz 543 bin boş, 9 bini ise içi tütün doldurulmuş toplam 552 bin makaron, 9 bin 225 sigara kağıdı ve 341 paket puro tütünü ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.