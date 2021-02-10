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Şanlıurfa'da kan donduran olay

Şanlıurfa'da kan donduran olay
Şanlıurfa'da kan donduran olay

Şanlıurfa’da dini nikahlı eşini pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra intihar etti.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kermeli (28), dini nikahlı eşi Meryem Güneş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak önce eşi Güneş'e ateş etti, daha sonra da kendini vurdu. Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

Eve giren sağlık görevlileri, yerde yatan Meryem Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı kocası Halil Kermeli de ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kermeli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Her iki ceset incelenmek üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şeyhanlı - Mehmet Basmacı

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