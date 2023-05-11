Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil kayaya çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yaşandı. Enes T.'nin kullandığı 63 ZA 055 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Bozkurt

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