Şanlıurfa'da korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 6'ncı katında, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışmanın ardından ev yangınını kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı