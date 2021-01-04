İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kurallara uymayanlara 1 milyon 521 bin lira ceza

Şanlıurfa'da kurallara uymayanlara 1 milyon 521 bin lira ceza
Şanlıurfa'da kurallara uymayanlara 1 milyon 521 bin lira ceza

Şanlıurfa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirlerine uymayanlara 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs tedbirlerine uymayan kişilere 1 milyon 521 bin 850 lira para cezası kesildi. 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kent genelinde 4 bin 681 personelle denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kuralları, izolasyon tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 512 kişiye toplam 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi. Kısıtlama süresince 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, mobil sağlık hizmeti veren çağrı merkezi tarafından 2 bin 811 arama cevaplandırılarak, 408 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldığı bildirildi.
 

Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.