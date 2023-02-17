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Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu
Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu

Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu - Tıkla İzle

Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu yaşandı. Vatandaşlar kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan camilere akın etti. Vatandaşlar, buradaki camilerde namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler yatsı namazının ardından, Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Dergah Camisi'nde okutulan mevlidi dinleyip dua etti. Kentteki birçok camide kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Bekir Şeyhanlı

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