Şanlıurfa'da Miraç Kandili coşkusu yaşandı. Vatandaşlar kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan camilere akın etti. Vatandaşlar, buradaki camilerde namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler yatsı namazının ardından, Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Dergah Camisi'nde okutulan mevlidi dinleyip dua etti. Kentteki birçok camide kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Bekir Şeyhanlı

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