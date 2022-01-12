Şanlıurfa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda dur ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki 3 şahıs indirilerek kelepçelendi. Araçta yapılan aramada ise LPG tankına gizlenmiş 6 parça halinde 16 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Nefes kesen kovalamaca saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi. Şahıslar hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan işlem başlatıldı.

Şinasi İnan